Il Ponte sullo Stretto sulle orme del Ponte San Giorgio, Salini (WeBuild): "Genova si unisca in un gemellaggio con Messina e Reggio Calabria"

WeBuild ha costruito il Ponte di Genova in pochissimo tempo, è una tra le migliori aziende al mondo: si sta proponendo per realizzare il collegamento stabile sullo Stretto tra Messina e Reggio Calabria "Il Ponte di Genova è il modello di come si possono costruire opere buone in pochissimo tempo". Lo ha affermato Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, che ha ricevuto il premio "Arte, Scienza e Coscienza 2020". L'azienda non si accontenta del "miracolo ligure", si è schierata al fianco di Sicilia e Calabria affinché le due Regioni possano ottenere un collegamento stabile attraverso la ...

