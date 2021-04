I tifosi della Roma: “Fate in modo che Solskjaer si ricordi di noi” (Di martedì 27 aprile 2021) Qualche giorno fa il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer aveva dichiarato: “Non conosco bene la Roma e non li ho visti giocare, so che hanno fatto due buone partite contro l’Ajax”. Da questa frase parte la carica dei tifosi della Roma in vista delle due semifinali contro lo United, tifosi che questa mattina hanno tappezzato diversi punti della Capitale, compresa Trigoria, di striscioni per caricare l’ambiente. Gli stessi tifosi hanno pubblicato sui social le foto dei volantini con la scritta “Fate in modo che si ricordino di noi”. Foto: Twitter tifosi Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Qualche giorno fa il tecnico del Manchester United Ole Gunnaraveva dichiarato: “Non conosco bene lae non li ho visti giocare, so che hanno fatto due buone partite contro l’Ajax”. Da questa frase parte la carica deiin vista delle due semifinali contro lo United,che questa mattina hanno tappezzato diversi puntiCapitale, compresa Trigoria, di striscioni per caricare l’ambiente. Gli stessihanno pubblicato sui social le foto dei volantini con la scritta “inche sino di noi”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

