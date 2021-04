Draghi in sala macchine apre il Grande Gioco del Quirinale (Di martedì 27 aprile 2021) Chi, con un po’ di malizia, volesse attribuire significati particolari al linguaggio del corpo o alle parole di Mario Draghi, potrebbe leggervi già una certa postura e solennità quirinalizia, anche perché il confronto con i predecessori fa risaltare un marcata cultura repubblicana e un altrettanto profondo spirito istituzionale. È tipico di un presidente della Repubblica toccare, come atto di omaggio alla memoria, la corona dei caduti a Bergamo o un non rituale discorso il giorno della Liberazione, ispirato ai valori costituzionali. E in fondo, il suo arrivo a palazzo Chigi è stato visto come una tappa di un destino segnato, proprio di chi, dopo aver messo in salvo il paese, ne diventa il suo garante supremo. La sensazione però è che, in corso d’opera, i presupposti si siano scontrati con delle difficoltà oggettive, superiori alle previsioni – i ritardi della campagna ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) Chi, con un po’ di malizia, volesse attribuire significati particolari al linguaggio del corpo o alle parole di Mario, potrebbe leggervi già una certa postura e solennità quirinalizia, anche perché il confronto con i predecessori fa risaltare un marcata cultura repubblicana e un altrettanto profondo spirito istituzionale. È tipico di un presidente della Repubblica toccare, come atto di omaggio alla memoria, la corona dei caduti a Bergamo o un non rituale discorso il giorno della Liberazione, ispirato ai valori costituzionali. E in fondo, il suo arrivo a palazzo Chigi è stato visto come una tappa di un destino segnato, proprio di chi, dopo aver messo in salvo il paese, ne diventa il suo garante supremo. La sensazione però è che, in corso d’opera, i presupposti si siano scontrati con delle difficoltà oggettive, superiori alle previsioni – i ritardi della campagna ...

