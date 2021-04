De Benedictis confessa e chiede scusa L’ex gip di Bari era stato sorpreso a intascare una mazzetta “Ho agito in seguito ad un corto circuito mentale”

(Di martedì 27 aprile 2021) Hato,ndoper il suo operato,gip di, Giuseppe De(nella foto), arresabato scorso, con l’accusa di concorso in corruzione in atti giudiziari insieme all’avvocato barese Giancarlo Chiariello. Il giudice ha risposto alle domande del gip e dei pm del Tribunale di Lecce durante l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto questa mattina nel carcere Borgo San Nicola nel capoluogo salentino. L’interrogatorio si è svolto davanti al gip Giulia Pronto, che ha firmato la misura restrittiva che sabato aveva portato in carcere Dee l’avvocato Chiariello. “Ho– avrebbe detto De– inad un...

Secondo quanto riferito dai legali, Deha addebitato il suo operato ad un episodio privato. "Ho agito - avrebbe detto - in seguito ad un corto circuito mentale dovuto alla morte di mia ...... che ha emesso la misura restrittiva che sabato scorso ha portato in carcere con l'accusa di concorso in corruzione in atti giudiziari Dee l'avvocato barese Giancarlo Chiariello. A dirlo ...Ha confessato tutte le contestazioni che lo hanno fatto finire in carcere il giudice dimissionario del tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis. Nell'interrogatorio di questa mattina nel ...Ha confessato tutte le contestazioni che lo hanno fatto finire in carcere il giudice dimissionario del tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis. Nell'interrogatorio di questa mattina nel ...