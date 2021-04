Covid | Giani | 522 nuovi contagi in Toscana Tasso positivi 2 | 46%

Advertising

"La Toscana - dichiara il presidente Eugenio- è tra le Regioni con la più alta copertura ...non possono vaccinarsi per la gravità della loro patologia o perché sono ricoverate in repartio ...... 20 in pneumologia, 15 in medicina internae 6 in terapia intensiva. In calo, per effetto dei ... 26 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio. "I nuovi casi ...(Adnkronos) – Sono 522 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana so ...I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 522 su 21.193 test di cui 9.829 tamponi molecolari e 11.364 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,46% (8,2% sulle prime diagnosi). Qu ...