Covid: esperti, no segni di contagio da 'concerto-esperimento' di Barcellona (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Gli scienziati parlano di esperimento riuscito: dopo il concerto di Barcellona, che ha riunito gomito a gomito - seppur con mascherina Ffp2 - circa 5mila spettatori, gli esperti spagnoli non hanno trovato "nessun segno" di un contagio acceso dall'evento di massa, uno dei più grandi raduni avuti in Europa da inizio pandemia. Nessun segno di una catena di trasmissione partita dagli spalti, né di livelli più elevati di infezione dopo il 'maxi test a cielo aperto', tra le persone che vi hanno preso parte il mese scorso. Sei sono risultate positive a Covid entro 14 giorni dalla partecipazione al concerto, secondo quanto riporta la 'Bbc' online, ??ma i ricercatori hanno concluso che 4 di loro si erano infettate altrove, non durante ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Gli scienziati parlano diriuscito: dopo ildi, che ha riunito gomito a gomito - seppur con mascherina Ffp2 - circa 5mila spettatori, glispagnoli non hanno trovato "nessun segno" di unacceso dall'evento di massa, uno dei più grandi raduni avuti in Europa da inizio pandemia. Nessun segno di una catena di trasmissione partita dagli spalti, né di livelli più elevati di infezione dopo il 'maxi test a cielo aperto', tra le persone che vi hanno preso parte il mese scorso. Sei sono risultate positive aentro 14 giorni dalla partecipazione al, secondo quanto riporta la 'Bbc' online, ??ma i ricercatori hanno concluso che 4 di loro si erano infettate altrove, non durante ...

