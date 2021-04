Claudio Oliviero: chi è il padre di Gabriel Garko? come è morto? (Di martedì 27 aprile 2021) Claudio Oliviero è il padre di Gabriel Garko, famoso attore di successo. Nelle giornata di oggi, martedì 27 aprile l’attore torinese ha postato una fotografia sul suo profilo Instagram dove saluta il padre annunciandone la morte. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Claudio Oliviero è sempre stato un uomo molto riservato che, nonostante l’enorme popolarità del figlio, ha cercato di vivere la sua vita nella riservatezza. Lui era un ex pasticcere ed è sempre stato accanto al figlio. Claudio Oliviero: come è morto? Il padre di Gabriel Garko era malato da tempo e stava combattendo contro una malattia da tempo. Era stato lo stesso figlio a ... Leggi su puglia24news (Di martedì 27 aprile 2021)è ildi, famoso attore di successo. Nelle giornata di oggi, martedì 27 aprile l’attore torinese ha postato una fotografia sul suo profilo Instagram dove saluta ilannunciandone la morte. Scopriamo qualcosa in più su di lui.è sempre stato un uomo molto riservato che, nonostante l’enorme popolarità del figlio, ha cercato di vivere la sua vita nella riservatezza. Lui era un ex pasticcere ed è sempre stato accanto al figlio.? Ildiera malato da tempo e stava combattendo contro una malattia da tempo. Era stato lo stesso figlio a ...

