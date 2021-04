Bakayoko 7 | 5 | fove ‘a surpresa d’’a serata | duminaje senza smarrunà

(Di martedì 27 aprile 2021) Sí guagliú chisto me pare ‘o mumento bbuono pe ffà ‘na cacciata ‘e sfugliatelle, pignulate e vermutta e fistiggià ca ajeressera ‘o Ciuccio juto a Tturino contro ê granate lucale ‘e scardaje ‘a zella pe ddoje a zzero, angappaje, cu sissantasei punte ‘ncrassifica, ‘a vecchia zoccola janca e nnera e ppure ‘a scuatra ‘e Pioli ca ajeresseramazziata dô pappavallo ‘e Lotito e pp’’o mumento ‘o Ciuccio apprufittanno d’’e dicisivi stuche (gol) d’’o Mammone 10’ e dde Caromecosta 12’ s’è cunquistato ‘nu posto ‘nCiampionsa. Pirciò putimmo dicere ca chillo d’ajeresseran’àrnaco (successo) funnamentale! Passammo ê ppaggelle MERET ‘O Lungagnone 6,5 Bravo e ffurtunato: Unu accullo (intervento), ma ‘mpurtante e ddicisivo; n’ati ddoje vote ce penzajeno Rrahmani i ‘o Ggialante a llevarele ‘e ccastagne dô ffuoco ‘ncopp’â linia ‘e porta.Sinamparco (comunque) ...

... ma pe ffurtuna poco primma ncechillo 'e c'è prima quello di Milinkovic(cio) - Savic(cio) '...['O Mammone] 6,5 Quanno tutto à dda j´bbuono! Pure isso ajeressera furnette n'atalossa (...[Dô 90sv]. DEMME 6,5 : Atalossa (prestazione) 'e qualità e cquantità 'mpignato cummea ddà sciato â munavara (manovra) uffenziva napulitana. POLITANO 5,5 : Se vedette sulo p''e primme ...L'involuzione c'è, ora serve metterci una pezza, perché la qualificazione Champions è troppo importante per rinunciarci ancora una volta, per l'ottavo anno consecutivo. E' stata la notte da incubo che ...Meret 6,5 - Presente su tante mischie in area, col Torino che si rende pericoloso quasi esclusivamnete sulle palle alte, e ad inizio ripresa tiene il Napoli sul doppio vantaggio con un intervento d'is ...