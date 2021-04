Allerta meteo Lazio, fenomeni temporaleschi: criticità gialla (Di martedì 27 aprile 2021) Allerta meteo gialla prevista a partire da oggi pomeriggio in tutto il Lazio e per le prossime 24 ore per forti piogge La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un bollettino meteo tutt’altro che sereno. A partire da oggi pomeriggio e per le prossime 18-24 ore, infatti, è stata diramata Allerta meteo con criticità gialla L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 aprile 2021)prevista a partire da oggi pomeriggio in tutto ile per le prossime 24 ore per forti piogge La Protezione Civile della Regioneha diramato un bollettinotutt’altro che sereno. A partire da oggi pomeriggio e per le prossime 18-24 ore, infatti, è stata diramataconL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CasilinaNews : Lazio, maltempo. Allerta meteo da oggi pomeriggio e per le successive 24 ore - magicaGrmente22 : Piogge e temporali sul Lazio: allerta meteo gialla per il 27 e il 28 aprile - News_24it : ROMA - «Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avvi… - SabiniaTV : MALTEMPO, PROTEZIONE CIVILE LAZIO: ALLERTA METEO GIALLA DA OGGI POMERIGGIO E PER 24 ORE - redontuscia : #Evidenza #Società #Viterbo Maltempo, allerta meteo gialla da oggi pomeriggio -