Uomini e Donne: Rosa Perrotta è Incinta? (Di lunedì 26 aprile 2021) Ormai non si parla d'altro! Rosa Perrotta, un' ex tronista di Uomini e Donne sarebbe in attesa del suo secondo figlio. Volete sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi! Famiglia che si allarga per una delle coppie più amate di Uomini e Donne! Stiamo parlando di Rosa Perrotta e di Pietro Tartaglione, che con il loro amore hanno fatto sognare milioni di telespettatori! Voci di corridoio parlano di una nuova gravidanza per la bella Rosa che sarebbe in procinto di diventare di nuovo mamma e gli indizi social sembrano confermare la notizia! Rosa e Pietro stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Bormio, in Valtellina e come sempre, la coppia ha pubblicato diverse foto per condividere i loro momenti di relax con i ...

