Torino-Napoli | oltre al match si parlerà di mercato | Lobotka nel mirino di Cairo

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’incontro di quest’oggi trasarà il crocevia dei destini dei due club sia in campionato che nell’ormai prossima sessione di calcio. Le due squadre, alle 18.30 daranno vita ad unfondamentale per il prosieguo in una stagione che potrebbe ancora riservare grandi sorprese. Eppure, più che sulle formazioni in campo, l’attenzione L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #TorinoNapoli ?? - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Napoli ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18.30 #TorinoNapoli #SFT - Open_gol : Strade del centro prese d'assalto e assembramenti nei parchi in molte città - Toro_News : ? | VERSO IL MATCH Probabili formazioni, dove vedere #TorinoNapoli e le principali notizie in vista della gara di… - soniamazzocchi7 : @Juventina962 E comunque incontrare Real Barca Atletico Valencia Siviglia Bilbao sarebbe meglio che incontrare Lazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Napoli

Chi non è ancora fuori pericolo, nonostante gli otto punti nelle ultime quattro uscite, è il: i granata, impegnati stasera con il, dovranno continuare il trend positivo e per ora ...Commenta per primo Tra poche ore andrà in scena, sfida valida per la 33ª giornata di Serie A. In casa granata ci saranno due protagonisti importanti, Armando Izzo e Rolando Mandragora. Nonostante ruoli ed età differenti, i due ...Sfidare il Napoli, di questi tempi, può significare un bel giro sulle montagne russe: gli azzurri di Gattuso hanno vinto sei delle ultime otto partite ...Calciomercato Juventus: in casa bianconera continua a tenere banco la questione legata al futuro del club. Interessa un 'blanco'.