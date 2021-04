Torino-Napoli | Nicola | “Ci sta perdere con una squadra così forte”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQueste le parole del tecnico delDavideal termine del match dei Granata contro gli azzurri: “Io credo che bisogni fare i complimenti alperché abbiamo incontrato una, ma noi non abbiamo mai mollato. Il primo gol è stato un gran gol loro, sul secondo potevamo fare meglio noi, anche se loro sono stati premiati da un rimpallo. Dopo un uno-dueun’altraavrebbe potuto non crederci, noi non l’abbiamo fatto. Abbiamo avuto l’opportunità di riaprirla e non abbiamo mollato fino alla fine. Ilha meritato di vincere, ma noi abbiamo fatto la nostra partita”. Sul periodo della. “E’ giusto che stacchiamo un giorno perché i ragazzi sono stati encomiabili. ...