The Crown 5 non trova il suo principe Andrea: perché nessun attore vuole quel ruolo? (Di lunedì 26 aprile 2021) La reputazione del principe Andrea è così a pezzi che nemmeno una serie dal successo assicurato come The Crown 5 riesce a trovare l’attore per interpretarlo. E il motivo è tutto in uno scandalo che sembra non finire mai… Foto Ansa La notizia rilanciata dal quotidiano inglese The Sun ha dell’incredibile. Sembra quasi impossibile. Ma, in effetti, a due mesi dall’inizio delle riprese su quel fronte tutto tace. Pare che la produzione di The Crown 5, che torna sul set in estate, non riesca a trovare un attore per interpretare il ruolo del principe Andrea. nessuno vuole associare il proprio volto a quello del reale caduto in disgrazia. Per ... Leggi su amica (Di lunedì 26 aprile 2021) La reputazione delè così a pezzi che nemmeno una serie dal successo assicurato come The5 riesce are l’per interpretarlo. E il motivo è tutto in uno scandalo che sembra non finire mai… Foto Ansa La notizia rilanciata dal quotidiano inglese The Sun ha dell’incredibile. Sembra quasi impossibile. Ma, in effetti, a due mesi dall’inizio delle riprese sufronte tutto tace. Pare che la produzione di The5, che torna sul set in estate, non riesca are unper interpretare ildelassociare il proprio volto alo del reale caduto in disgrazia. Per ...

Advertising

L0KIMIN : ho finito la 2x09 di the crown e ???? - Chesuccedeeee : RT @isainsolia: guardo Vanessa Kirby e Olivia Colman e penso a quanto è potente il cast di The Crown #Oscars - pxrfectnow : voglio iniziare shameless e AHS ma devo finire the crown, defending jacob, l’assassinio di gianni versace, the haun… - ClaudiaSpanu2 : RT @isainsolia: guardo Vanessa Kirby e Olivia Colman e penso a quanto è potente il cast di The Crown #Oscars - giusy_herondal3 : Come si sopravvive dopo aver finito The Crown of Gilded Bones? Cosa si fa fino all’uscita del prossimo libro? MALE… -