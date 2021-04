Stasera in tv, oggi 26 aprile 2021: La fuggitiva e L'Isola dei Famosi (Di lunedì 26 aprile 2021) I palinsesti televisivi di oggi lunedì 26 aprile 2021 offrono programmi per tutti i generi: film, fiction, informazione e reality show. Cosa guardare Stasera in tv? Ecco la programmazione completa. Programmi in tv questa sera 26 aprile 2021 La programmazione serale di lunedì 26 aprile 2021 è ampia. Dalla quarta e ultima puntata della fiction La fuggitiva, in onda su Rai1 alle 21:25 con protagonista Vittoria Puccini, alla nuova stagione de L'Isola dei Famosi su Canale 5 alle 21:20 con al timone Ilary Blasi. I palinsesti televisivi prevedono anche film degni di nota, come la pellicola Fast & Furious 7 su Italia 1 alle 21:20 oppure la commedia Finalmente sposi su Rai2 alle 21:20. Cosa c'è ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 aprile 2021) I palinsesti televisivi dilunedì 26offrono programmi per tutti i generi: film, fiction, informazione e reality show. Cosa guardarein tv? Ecco la programmazione completa. Programmi in tv questa sera 26La programmazione serale di lunedì 26è ampia. Dalla quarta e ultima puntata della fiction La, in onda su Rai1 alle 21:25 con protagonista Vittoria Puccini, alla nuova stagione de L'deisu Canale 5 alle 21:20 con al timone Ilary Blasi. I palinsesti televisivi prevedono anche film degni di nota, come la pellicola Fast & Furious 7 su Italia 1 alle 21:20 oppure la commedia Finalmente sposi su Rai2 alle 21:20. Cosa c'è ...

Advertising

albertoangela : Stasera siamo tornati in alcuni luoghi di Roma che sono nel cuore della gente e, nonostante i duemila anni di dista… - constantinesimo : Mandzukic stasera lo segnerà un gol contro il monopalla o anche oggi resta a secco? - mch_elle28 : RT @28HABITX: la gente felice perché stasera possono vedere il #1DATHOME perché oggi promeriggio erano fuori: io e asia che abbiamo passat… - RocciaMb : Lunedì ma: 1. riaprono i bar 2. stasera serie A più club oggi neanche il brutto tempo mi butterà giù - MelgerTina : RT @neap_psycho: ??QUIZ?? Oggi protagonista Archales! ?????? Vediamo come ve la cavate. Soluzione e like a chi indovina, ma stasera. ?????? https… -