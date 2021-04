Sciami di cavallette invadono il cielo di Damasco

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sciami cavallette

Agenzia ANSA

disi sono addensati nelle ultime ore nel cielo della capitale siriana Damasco, mentre il governo centrale afferma che il passaggio delle locuste provenienti dalle regioni desertiche ...oltre un decimo degli abitanti di Etiopia , Kenya e Somalia rischia di morire di fame per il dilagare deglidiche stanno coprendo decine di migliaia di ettari di terreno devastando le coltivazioni di cereali, ma anche di caffé e pistacchi. L'allarme dell'Onu ('Tredici milioni di abitanti ...Sciami di cavallette si sono addensati nelle ultime ore nel cielo della capitale siriana Damasco, mentre il governo centrale afferma che il passaggio delle locuste provenienti dalle regioni desertiche ...Kofi Annan, ex segretario generale dell’ONU, aveva sostenuto già nel 2016 che effetti negativi dei cambiamenti climatici vengono percepiti per lo più nel sud dell’ Asia e nel continente africano. Un ...