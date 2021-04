Sala, sindaco Milano: “Sono l’unico a cui interessa il futuro dell’Inter” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il sindaco di Milano Beppe Sala sul futuro dell’Inter Nuove dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala riguardanti l’Inter e in particolar modo il futuro del club nerazzurro in ottica costruzione del nuovo stadio. Queste le sue parole a margine di un evento organizzato alla Loggia dei Mercanti a Milano per celebrare l’anniversario della Liberazione italiana. “Dal mio punto di vista non cambia molto. Credo che sul futuro dell’Inter e sul controllo dell’Inter mi pare di essere l’unico che chiede solamente di capire. I due club sanno dove Sono di casa. Non c’è nessun atteggiamento ostile al progetto stadio, ma devo difendere ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) IldiBeppesulNuove dichiarazioni deldiBepperiguardanti l’Inter e in particolar modo ildel club nerazzurro in ottica costruzione del nuovo stadio. Queste le sue parole a margine di un evento organizzato alla Loggia dei Mercanti aper celebrare l’anniversario della Liberazione italiana. “Dal mio punto di vista non cambia molto. Credo che sule sul controllomi pare di essereche chiede solamente di capire. I due club sanno dovedi casa. Non c’è nessun atteggiamento ostile al progetto stadio, ma devo difendere ...

Ultime Notizie dalla rete : Sala sindaco Mandello: dal Consiglio comunale dei Ragazzi grande attenzione per l'ambiente ... il sindaco del Ccr Riccardo Lafranconi, la presidente del Ccr Luisella Alippi, l'assessore all'Istruzione Doriana Pachera e i genitori di Riccardo Lafranconi erano in presenza nella sala giunta dove ...

Albertini candidato sindaco di Milano: l'asse Salvini - Fontana pronto a sostenerlo Tra settembre e ottobre si deciderà il nuovo sindaco di Milano. Se da una parte Beppe Sala ha deciso di volersi ripresentare alle urne per il Pd, ancora incertezza regna nel centrodestra. Un nome che potrebbe unire è quello di Gabriele Albertini,...

Sala-M5S, appuntamento al ballottaggio IL GIORNO Democrazia partecipata a Siracusa, domani presentazione del nuovo bando e degli ultimi progetti vincitori Il nuovo bando per la scelta di progetti di Democrazia partecipata a Siracusa sarà presentato domani nel corso di una conferenza stampa che si terrà, nel rispetto del distanziamento, alle 10,30 nella ...

Il sindaco di Milano contro chi grida agli assembramenti: “Liti banali” Beppe Sala non ci sta: "Se si sceglie di aprire, poi non si può gridare all'allarme mille volte perché ci sono gruppetti di ragazzi. Ci vuole una buona dose di tolleranza" ...

