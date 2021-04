Rugby | Top 10 | i playoff in diretta su Rai Sport

(Di lunedì 26 aprile 2021) Saranno trasmesse ine in chiaro le semifinali e la finale del massimo campionato italiano di. Ad annunciarlo, oggi, la FIR e la Rai, che confermano che la fase finale del Top 10 diandrà in chiaro sul digitale terrestre e sarà visibile anche su Rai Play. L’emittente di Stato trasmetterà insu Rai(canale 58 del digitale terrestre e 227 del bouquet Sky) ed in streaming su rai.rai.it i quattro incontri di semifinale del massimo campionato e la finale che si disputerà mercoledì 2 giugno. Un’occasione per tifosi eivi di godersi la fase più calda del campionato italiano, come sottolinea il presidente Marzio Innocenti. “Il Peroni TOP10 è un asset prezioso per ilitaliano, che FIR intende rilanciare con forza ...

REGGIO EMILIA - Va al Petrarca Padova il big match della 18ª giornata della10 di. I 'tuttineri' hanno così consolidato il primo posto in classifica, imponendosi per 23 - 18 sul Valorugby al termine di un match molto combattuto ed equilibrato. Un tempo a testa per ...... AA2 Parisi (Catania) Quarto Uomo : Merendino (Udine) Cartellini: all'80' giallo a Casado Sandri (Viadana 1970) Calciatori: Ormson (Mogliano1969) 3/4; Ceballos (Viadana 1970) 4/6 ...Saranno trasmesse in diretta e in chiaro le semifinali e la finale del massimo campionato italiano di rugby. Ad annunciarlo, oggi, la FIR e la Rai, che confermano che la fase finale del Top 10 di rugb ...Il TOP10 di rugby ieri ha visto andare in scena la 18ma ed ultima giornata della stagione regolare, ma per conoscere gli accoppiamenti delle semifinali play-off occorrerà attendere i risultati di due ...