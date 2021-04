Poli | convocato un Consiglio comunale “pregno” | in agenda il 30 aprile 2021

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il Covid-19 (Coronavirs) ha rallentato, ma non arrestato, la vitatico-amministrativa delle piccole realtà che, tra irrilevanti difficoltà, procede. Nel Comune di, nel cuore dei Monti Prenestini, ad esempio, quella che si apre oggi, lunedì 26, si annuncia essere una settimana piuttosto impegnativa; vista e considerata la convocazione del(a porte chiuse per evitare un possibile propagarsi dell’emergenza epidemiologica in corso) invenerdì 30alle ore 9:30. Ben 13 i asterischi tematici (di seguito riportati) all’attenzione dei componenti della tavola assembleare. 1. Surroga consiglieredimissionario Danilo Brugnoli e convalida nuova consigliera ...

