Perché la vittoria agli Oscar 2021 di Chloé Zhao è un risultato storico | oltre che simbolico?

(Di lunedì 26 aprile 2021) Se il 2020 è un anno che non dimenticheremo mai per via di una pandemia che ha letteralmente svestito ogni Paese del mondo, mostrandone fragilità e debolezze, ilè l’anno che non dimenticheremo per la presa di coscienza di come “derrori non si impara”. Neanche uno stesso “grande male” è riuscito a farci capire che siamo tutti uguali, che niente ci rende migliori degli altri; che non c’è razza, religione, status sociale o economico che tenga. Il Covid ci ha portato indietro di anni per quanto riguarda condizioni di vita, lavoro e istruzione. E in un modo o in un altro, tutti ne abbiamo pagato un prezzo. Ma la necessità di trovare un capro espiatorio è parte della natura umana. È ciò che ci fa sentire meglio, esattamente come fa la fede.albori della pandemia, questo destino è toccatoasiatici. Da ...