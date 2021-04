Non è mai stata tachipirina e vigile attesa… (Di lunedì 26 aprile 2021) In tanti ci state segnalando articoli come questo di Affari Italiani: Covid, accolto il ricorso Speranza-Aifa: si torna a tachipirina e vigile attesa O post come questo de il Sofista: La domanda è: perché Speranza ha impugnato l’ordinanza del TAR che autorizzava le cure domiciliari? Come può un ministro battersi per impedire delle cure? È chiaramente omogeneo a un progetto criminale a cui servono le emergenze per realizzare un assetto totalitario. #tachipirina O questo di Diego Tommasone: RITORNO A tachipirina E vigile ATTESA, MA IN USA ESCONO LE NUOVE LINEE GUIDA TRATTAMENTO COVID-19 Curioso come quasi in contemporanea della nuova Ordinanza del Consiglio di Stato, che annulla la precedente in merito alla nota AIFA che prescriveva tachipirina e vigile ... Leggi su butac (Di lunedì 26 aprile 2021) In tanti ci state segnalando articoli come questo di Affari Italiani: Covid, accolto il ricorso Speranza-Aifa: si torna aattesa O post come questo de il Sofista: La domanda è: perché Speranza ha impugnato l’ordinanza del TAR che autorizzava le cure domiciliari? Come può un ministro battersi per impedire delle cure? È chiaramente omogeneo a un progetto criminale a cui servono le emergenze per realizzare un assetto totalitario. #O questo di Diego Tommasone: RITORNO AATTESA, MA IN USA ESCONO LE NUOVE LINEE GUIDA TRATTAMENTO COVID-19 Curioso come quasi in contemporanea della nuova Ordinanza del Consiglio di Stato, che annulla la precedente in merito alla nota AIFA che prescriveva...

