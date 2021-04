Messaggi shock sui social | il figlio di Pirlo pubblica le minacce subite

Advertising

"Devi morire insieme a tuo padre": è il testo di un messaggio ricevuto da Nicolò Pirlo, 17 anni, figlio dell'allenatore della Juve Andrea.... che sulle prime erano ancora in stato die non riuscivano a riferire tutti i particolari di ... Per la ricostruzione dell'omicidio, sono stati decisivi icontenuti nei telefonini dei due .Passo falso della Juventus nella trasferta a Firenze contro la Fiorentina. Il risultato finale di 1-1 rallenta la corsa Champions League della squadra bianconera. Aumentano, invece, le critiche nei co ...FIGLIO PIRLO MESSAGGI SOCIAL - “Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni ...