MEF dà mandato per nuova emissione dual-tranche in dollari (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato il mandato per una nuova emissione dual-tranche denominata in dollari a tre banche d’affari – Citigroup, Deutsche Bank e Morgan Stanley – che agiranno in qualità di Lead Manager. L’emissione, che sarà effettuata nel prossimo futuro in base alle condizioni di mercato, è in formato SEC-Registered Global a tasso fisso, con scadenza a 3 e 30 anni, e precisamente il 6 maggio 2024 e il 6 maggio 2051. I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito. Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato ilper unadenominata ina tre banche d’affari – Citigroup, Deutsche Bank e Morgan Stanley – che agiranno in qualità di Lead Manager. L’, che sarà effettuata nel prossimo futuro in base alle condizioni di mercato, è in formato SEC-Registered Global a tasso fisso, con scadenza a 3 e 30 anni, e precisamente il 6 maggio 2024 e il 6 maggio 2051. I proventi derivanti dall’potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito.

Advertising

AlessandraB18 : RT @MEF_GOV: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze affida il mandato per una nuova emissione #GlobalBond in #dollari con scadenza a 3… - notizieinitalia : RT @MEF_GOV: Il Ministero dell’Economia e delle Finanze affida il mandato per una nuova emissione #GlobalBond in #dollari con scadenza a 3… - MEF_GOV : Il Ministero dell’Economia e delle Finanze affida il mandato per una nuova emissione #GlobalBond in #dollari con sc… - Giovyasocial : @LaCastelliM5s @INPS_it La festa prima o poi finirà anche per te, goditi la poltrona e privilegi da Kasta, che a fi… - GESTORE_AWP : @EBamusement @DIOGENECINICO @cassiani69 @LMusicco @bizzarri1974 @StampaTorino @torinotoday @domenicoravetti… -

Ultime Notizie dalla rete : MEF mandato MEF dà mandato per nuova emissione dual - tranche in dollari Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato il mandato per una nuova emissione dual - tranche denominata in dollari a tre banche d'affari - Citigroup, Deutsche Bank e Morgan Stanley - che agiranno in qualità di Lead Manager. L'emissione, che sarà ...

Il MEF emetterà due bond in dollari Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank e Morgan Stanley Europe il mandato in qualità di Lead Manager per una nuova emissione dual - tranche denominata in dollari, a tasso fisso, con scadenza a 3 e 30 anni , e precisamente il 6 maggio 2024 e il 6 maggio 2051. L'...

MEF dà mandato per nuova emissione dual-tranche in dollari ilmessaggero.it MEF dà mandato per nuova emissione dual-tranche in dollari Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato il mandato per una nuova emissione dual-tranche denominata in dollari a tre banche d'affari ...

Mef: mandato a banche come lead manager per emissione global bond in dollari Usa Il ministero dell’Economia e delle Finanze, Baa3/BBB/BBB-/BBBH (stab/stab/stab/neg), ha annunciato di avere affidato a Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank e Morgan Stanley Europe il mandato ...

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato ilper una nuova emissione dual - tranche denominata in dollari a tre banche d'affari - Citigroup, Deutsche Bank e Morgan Stanley - che agiranno in qualità di Lead Manager. L'emissione, che sarà ...Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank e Morgan Stanley Europe ilin qualità di Lead Manager per una nuova emissione dual - tranche denominata in dollari, a tasso fisso, con scadenza a 3 e 30 anni , e precisamente il 6 maggio 2024 e il 6 maggio 2051. L'...Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato il mandato per una nuova emissione dual-tranche denominata in dollari a tre banche d'affari ...Il ministero dell’Economia e delle Finanze, Baa3/BBB/BBB-/BBBH (stab/stab/stab/neg), ha annunciato di avere affidato a Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank e Morgan Stanley Europe il mandato ...