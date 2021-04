Advertising

sportli26181512 : 'Mandragora al Napoli? Aspettiamo una telefonata ufficiale': L'agente De Simone: 'Con Giuntoli mai avuto contatti,… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MANDRAGORA - L'agente: 'Per Nicola è un titolare inamovibile, Napoli? Ci sono stati solo dei sondaggi' - Paroladeltifoso : Mandragora-Napoli? Ecco le parole dell’agente - MondoNapoli : Mandragora, l'agente: 'Futuro a Napoli? In famiglia sono tutti tifosi, aspettiamo una chiamata' -… - MundoNapoli : Ag. Mandragora: “Il Napoli stima il giocatore” -

- "Nella famiglia disono tutti tifosi del, sarà un derby per lui. L'ho sentito stamattina, è in un periodo di forma assoluta, lo stiamo vedendo" . Luca De Simone , agente ......Lazio PROBABILI FORMAZIONI TORINOEsaminando anche le probabili formazioni di Torino,... Non sembrano invece in discussione Singo esterno destro,e Rincon nel cuore della ...L'agente De Simone: "Con Giuntoli mai avuto contatti, abbiamo contatti con la dirigenza del Napoli con attestati di stima per il ragazzo" ...Il Napoli di De Laurentiis potrebbe andare all'attacco per Mandragora, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Torino ...