Lazio, zona gialla: regole e riaperture (Di lunedì 26 aprile 2021) Da oggi, lunedì 26 aprile, la maggior parte delle regioni italiane si è tinta di giallo. Tra queste anche il Lazio, dove hanno riaperto ristoranti e bar (anche a cena, ma solo all'aperto), musei, cinema, teatri, spettacoli al chiuso e all'aperto (con capienza limitata al 50%). Resta però in vigore il coprifuoco fino alle 22. Ancora chiuse piscine e palestre ma è consentito "lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto". Capitolo scuola: tornano in presenza al 100% gli studenti fino alle medie, mentre per le superiori la presenza in classe sarà dal 70% fino al 100%. Con l'allentamento delle misure sarà importante il monitoraggio della curva epidemiologica. "La zona gialla non è un tana libera tutti – ha sottolineato l'assessore alla Sanità laziale, Alessio D'Amato – Bisogna continuare a ...

