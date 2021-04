Lazio-Milan: le pagelle e il tabellino della gara all’Olimpico (Di lunedì 26 aprile 2021) Le pagelle ed il tabellino dell’ultimo posticipo della trentatreesima giornata di campionato di Serie A tra Lazio-Milan, appena terminata. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati Nel posticipo giocatosi all’Olimpico nel Monday Night, la Lazio cerca di conquistare 3 punti utili per la sua corsa verso l’Europa mentre il Milan L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 aprile 2021) Leed ildell’ultimo posticipotrentatreesima giornata di campionato di Serie A tra, appena terminata. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati Nel posticipo giocatosinel Monday Night, lacerca di conquistare 3 punti utili per la sua corsa verso l’Europa mentre ilL'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - mozart1972 : @LaCLMLRIDRA A me dei tifosi della Lazio non interessa nulla , io provo amarezza e rabbia verso i giocatori del Mil… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Milan 3-0, rete di Immobile C. (LAZ) -