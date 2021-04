Lazio-Milan in tv e streaming: dove vederla (Di lunedì 26 aprile 2021) I biancocelesti di Simone Inzaghi sfidano i rossoneri di Stefano Pioli nel Monday Night della 33ª giornata di Serie A: dove vedere Lazio-Milan La 33ª giornata di Serie A si chiude con il Monday Night fra la Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. I biancocelesti sono sesti in classifica con 58 punti, e distano ormai 8 lunghezze da Juventus e Napoli, che li precedono in graduatoria; i rossoneri, superati dall’Atalanta al 2° posto, e attualmente terzi a quota 66, puntano a riprendere la posizione di prima inseguitrice dell’Inter conquistando i 3 punti in palio. Lazio-Milan: la partita si giocherà lunedì 26 aprile 2021 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Daniele Orsato della ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) I biancocelesti di Simone Inzaghi sfidano i rossoneri di Stefano Pioli nel Monday Night della 33ª giornata di Serie A:vedereLa 33ª giornata di Serie A si chiude con il Monday Night fra ladi Simone Inzaghi e ildi Stefano Pioli. I biancocelesti sono sesti in classifica con 58 punti, e distano ormai 8 lunghezze da Juventus e Napoli, che li precedono in graduatoria; i rossoneri, superati dall’Atalanta al 2° posto, e attualmente terzi a quota 66, puntano a riprendere la posizione di prima inseguitrice dell’Inter conquistando i 3 punti in palio.: la partita si giocherà lunedì 26 aprile 2021 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Daniele Orsato della ...

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - capuanogio : ?? Il #Milan domani a Roma può centrare un record. Se batte la #Lazio conquista la 14° vittoria esterna del campiona… - sportli26181512 : Amarcord Lazio-Milan, gli highlights della sfida del 2009 decisa da Pato e Thiago Silva: In avvicinamento alla gara… - BELLIDEROMA : Se la Lazio battesse il milan si genera una potenziale classifica di 5 squadre in 4 punti per 3 posti. Peccato solo… -