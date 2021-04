Isola dei famosi | Asia Argento difende Vera Gemma | “Non farti mettere sotto da questi scappati di casa”

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 27 aprile 2021), ospite nello studio de L’dei, ha difeso a spada tratta l’amicae si è scagliata contro alcuni naufraghi Nella puntata di lunedì 26 aprile dell’dei2021, si sono scontrate al televoto Fariba Tehrani e. Prima di arrivare al verdetto finale, sono state accolte in studio Giulia Salemi eesprimere un loro parere sui naufraghi e in particolare per prendere le difese delle due donne in nomination. Ad essere piuttosto agguerrita è stata l’attrice, che ha dichiarato alla sua amica: “Nonda sti quattro ...