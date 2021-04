Isola dei Famosi | Alfonso Signorini dice la sua | “Sono troppi”

(Di lunedì 26 aprile 2021), quando parla, non è mai banale: lo dimostra la sua carriera sui giornali ed in televisione. Il giornalista e conduttore ha rilasciato una lunga intervista a IlFattoQuotidiano.it parlando… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - SAsintomatica : Isole prega che la pioggia spenga il fuoco dei primitivi #isola #Isolde - benjamn_boliche : RT @ahoy_mat: Guardate come la Lodo distrugge il gruppo dei cessi e si guadagna pure una nomination #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Tommaso Zorzi verso un suo programma nella prima serata di Italia 1 ? Per fare gavetta l'opinionista de L'Famosi ha iniziato con Il Punto Zeta , trasmesso in streaming su Mediaset Play. Tommaso Zorzi condurrà un programma nel prime time di Italia 1? Stamane, invece, nel corso di Ogni Mattina , ...Nel corso dell'ultima puntata dell'Famosi , Andrea Cerioli ha dimostrato di avere grande coraggio decidendo di affrontare la temuta prova del fuoco e superando il tempo record fino a quel momento segnato da Roberto Ciufoli . ...Isola dei Famosi 2021, nomination: i nominati di oggi, lunedì 26 aprile 2021, al termine del reality show in onda su Canale 5. Le info ...Dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, i partiti sono intervenuti in Aula. La larghissima maggioranza che sostiene il governo si è espressa quasi all'unanimità a favore, mentre Fratelli d ...