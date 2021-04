Innovazione, Digital Magics acquisisce The Doers (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia, ha sottoscritto un accordo strategico con i soci di The Doers che prevede la cessione totalitaria delle quote da loro detenute in favore di Digital Magics che riconoscerà, a titolo di corrispettivo, azioni Digital Magics di nuova emissione. The Doers è uno studio di consulenza che supporta aziende italiane ed internazionali nel trasformare l’Innovazione in un processo strutturato di crescita. L’accordo prevede la proposta all’assemblea degli azionisti di Digital Magics di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da eseguirsi – in via riservata – mediante la sottoscrizione per massimo 1 milione di euro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) –, business incubator quotato sul mercato AIM Italia, ha sottoscritto un accordo strategico con i soci di Theche prevede la cessione totalitaria delle quote da loro detenute in favore diche riconoscerà, a titolo di corrispettivo, azionidi nuova emissione. Theè uno studio di consulenza che supporta aziende italiane ed internazionali nel trasformare l’in un processo strutturato di crescita. L’accordo prevede la proposta all’assemblea degli azionisti didi un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da eseguirsi – in via riservata – mediante la sottoscrizione per massimo 1 milione di euro ...

