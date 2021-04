Incidente aereo nel varesotto, aliante finisce in un lago (Di lunedì 26 aprile 2021) Un pilota 61enne alla guida di un aliante è precipitato nel lago di Varese a seguito di una manovra errata nella fase di atterraggio. L'uomo sta bene. aliante nel lago di Varese: pilota sbaglia l’atterraggio, salvato dai vigili del fuoco su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) Un pilota 61enne alla guida di unè precipitato neldi Varese a seguito di una manovra errata nella fase di atterraggio. L'uomo sta bene.neldi Varese: pilota sbaglia l’atterraggio, salvato dai vigili del fuoco su Notizie.it.

Aliante nel lago di Varese: pilota sbaglia l’atterraggio, salvato dai vigili del fuoco Un pilota 61enne alla guida di un aliante è precipitato nel Lago di Varese a seguito di una manovra errata nella fase di atterraggio. L'uomo sta bene.

