Il Recovery Plan? Una riedizione della Cassa del Mezzogiorno: pioggia di miliardi tutta al Sud (Di lunedì 26 aprile 2021) Diciamola tutta. Il famoso Recovery è in realtà una riedizione della Cassa del Mezzogiorno. Quasi metà delle risorse destinate, attraverso contributi a fondo perduto e prestiti (nuovo debito che peserà sull'Italia per 40 anni), è destinata al Meridione. Eppure la pandemia, motivo per il quale è nato lo stesso Recovery, ha colpito più il Nord di altre aree del Paese. Ma le indicazioni da Bruxelles e Draghi puntano su tutt' altro. Basta leggere le centinaia di pagine del progetto. Cominciamo dall'introduzione: «Un compito essenziale è accompagnare una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord Occorre dunque superare la debolezza strutturale del sistema produttivo del Sud, in corrispondenza alle raccomandazioni specifiche della Commissione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Diciamola. Il famosoè in realtà unadel. Quasi metà delle risorse destinate, attraverso contributi a fondo perduto e prestiti (nuovo debito che peserà sull'Italia per 40 anni), è destinata al Meridione. Eppure la pandemia, motivo per il quale è nato lo stesso, ha colpito più il Nord di altre aree del Paese. Ma le indicazioni da Bruxelles e Draghi puntano su tutt' altro. Basta leggere le centinaia di pagine del progetto. Cominciamo dall'introduzione: «Un compito essenziale è accompagnare una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord Occorre dunque superare la debolezza strutturale del sistema produttivo del Sud, in corrispondenza alle raccomandazioni specificheCommissione ...

