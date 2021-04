Il Pd attacca Salvini per la raccolta firme sul coprifuoco | ' Se non vuole stare al governo esca'

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il clima sereno per il passaggio a zona gialla di 15 regioni da oggi 26 aprile è agitato dallo scontro interno altra Lega e Pd. A scaldare gli animi è il tema del, con l'orario ...

ora si inventa una raccolta di firme contro la decisione del governo, di cui fa parte, sul coprifuoco. E' inaccettabile.decida se stare dentro o fuori dal governo", afferma la ...La replica di Enrico Letta alla raccolta firme disul coprifuoco Dopo qualche ora, il segretario del Pd Enrico Letta replica al leghista: "Draghi ha tenuto il punto nonostante l'astensione ...Dopo l'astensione in Cdm della scorsa settimana è battaglia aperta tra Pd e Lega: "Salvini decida se stare dentro o fuori" ...di NUCCIO FAVA* – Verrebbe in mente Ennio Flaiano con la sua celebre frase: “situazione grave ma non seria”. Del resto con la solita ironia e intelligenza Giannelli la fotografa così nella sua quotidi ...