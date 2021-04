Gravissimo incidente ad Aprilia: scontro frontale, due bambini e tre adulti in codice rosso, interviene l’eliambulanza (Di lunedì 26 aprile 2021) Terribile scontro ieri pomeriggio in Via dei Cinque Archi all’altezza di Campoverde dove due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, tutte trasportate in ospedale (anche mediante elisoccorso) in codice rosso. L’incidente si è verificato poco dopo le 18.30. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Aprilia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Terribileieri pomeriggio in Via dei Cinque Archi all’altezza di Campoverde dove due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due, tutte trasportate in ospedale (anche mediante elisoccorso) in. L’si è verificato poco dopo le 18.30. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Gravissimo incidente ad Aprilia: scontro frontale, due bambini e tre adulti in codice rosso, interviene l’eliambula… - DifesaAres : Dopo il gravissimo incidente del luglio 2020, quando un AAV è affondato portandosi con sé nove militari, il Corpo d… - RedazioneLaNews : #Milano Incidente sulla discesa di Civiglio, ciclista Milanese cade per evitare un compagno: gravissimo - nuova_venezia : Incidente sulla provinciale 44. I vigili del fuoco hanno lottato per estrarre i guidatori prigionieri delle lamiere… - smalltowngxrl : spero di rimanere vittima di un gravissimo incidente e perdere la vita -

Ultime Notizie dalla rete : Gravissimo incidente Incidente sulla provinciale, un ferito grave: ore di apprensione per un 63enne Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri mattina in via San Francesco, sulla provinciale Ceccano - Pofi, nel territorio di Arnara. A scontrarsi due auto, una Volkswagen Polo e una Smart. ...

Pedone ucciso, arrestato il conducente dell'auto ...municipale aveva immediatamente avviato le indagini per accertare la dinamica del tragico incidente. L'uomo è apparso immediatamente gravissimo. I soccorsi per lui sono stati inutili: i sanitari non ...

Gravissimo incidente a Palermo, soccorsa ragazza incastrata nell’auto BlogSicilia.it Gravissimo incidente ad Aprilia: scontro frontale, due bambini e tre adulti in codice rosso, interviene l’eliambulanza Terribile scontro ieri pomeriggio in Via dei Cinque Archi all’altezza di Campoverde dove due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, ...

Frosinone – Precipita con il deltaplano, grave 47enne Il drammatico incidente si é verificato nella giornata di ieri quando l’uomo, che ha 47 anni e che risiede a Frosinone stava effettuando una trascinata della Valle del Sacco.

Unstradale si è verificato ieri mattina in via San Francesco, sulla provinciale Ceccano - Pofi, nel territorio di Arnara. A scontrarsi due auto, una Volkswagen Polo e una Smart. ......municipale aveva immediatamente avviato le indagini per accertare la dinamica del tragico. L'uomo è apparso immediatamente. I soccorsi per lui sono stati inutili: i sanitari non ...Terribile scontro ieri pomeriggio in Via dei Cinque Archi all’altezza di Campoverde dove due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, ...Il drammatico incidente si é verificato nella giornata di ieri quando l’uomo, che ha 47 anni e che risiede a Frosinone stava effettuando una trascinata della Valle del Sacco.