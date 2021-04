Ginnastica, che Europei sono stati? Listunova reginetta, Iordache da brividi, Nagornyy imperiale. Novità e conferme (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa ci hanno regalato gli Europei 2021 di Ginnastica artistica, terminati ieri alla Jakobshalle di Basilea (Svizzera)? Abbiamo già parlato diffusamente dell’Italia, ora concentriamoci su un quadro più generico. L’universo della Polvere di Magnesio ha scoperto definitivamente Viktoriia Listunova. Gli addetti ai lavori ne parlavamo come di un fenomeno e tra le under 16 aveva dominato, vincendo tra le tante cose anche il Mondiale all-around nel 2019. L’emergenza sanitaria non l’ha frenata e ha subito fatto centro, alla prima uscita internazionale. Ad appena 15 anni la russa ha vinto il titolo continentale sul giro completo, battendo tra l’altro la favorita connazionale Angelina Melnikova e facendo capire che sarà una ragazza con cui fare i conti per chi vorrà battagliare per il podio alle Olimpiadi. Angelina Melnikova merita invece un ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Cosa ci hanno regalato gli2021 diartistica, terminati ieri alla Jakobshalle di Basilea (Svizzera)? Abbiamo già parlato diffusamente dell’Italia, ora concentriamoci su un quadro più generico. L’universo della Polvere di Magnesio ha scoperto definitivamente Viktoriia. Gli addetti ai lavori ne parlavamo come di un fenomeno e tra le under 16 aveva dominato, vincendo tra le tante cose anche il Mondiale all-around nel 2019. L’emergenza sanitaria non l’ha frenata e ha subito fatto centro, alla prima uscita internazionale. Ad appena 15 anni la russa ha vinto il titolo continentale sul giro completo, battendo tra l’altro la favorita connazionale Angelina Melnikova e facendo capire che sarà una ragazza con cui fare i conti per chi vorrà battagliare per il podio alle Olimpiadi. Angelina Melnikova merita invece un ...

Advertising

anna_annalu : RT @tripps42: vanessa ferrari ha vinto il bronzo dopo vari infortuni, dopo essere guarita dal covid, a 30 anni (che in ginnastica è età da… - virrrrrrgi : RT @tripps42: vanessa ferrari ha vinto il bronzo dopo vari infortuni, dopo essere guarita dal covid, a 30 anni (che in ginnastica è età da… - _Valenita_ : RT @tripps42: vanessa ferrari ha vinto il bronzo dopo vari infortuni, dopo essere guarita dal covid, a 30 anni (che in ginnastica è età da… - trohdude : RT @tripps42: vanessa ferrari ha vinto il bronzo dopo vari infortuni, dopo essere guarita dal covid, a 30 anni (che in ginnastica è età da… - Alexdenvers_ : RT @tripps42: vanessa ferrari ha vinto il bronzo dopo vari infortuni, dopo essere guarita dal covid, a 30 anni (che in ginnastica è età da… -