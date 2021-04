Francia, migliaia in piazza per Sarah Halimi: la maestra uccisa senza un colpevole (Di lunedì 26 aprile 2021) La Francia è scesa in piazza, ma ci sono state manifestazioni anche a Roma, Londra e New York. Tutti a protestare dopo il verdetto della Corte di Cassazione francese che ha confermato la non punibilità di Kobili Traore per l’omicidio di Sarah Halimi. La donna è stata uccisa nel 2017 a Parigi. Per chi protesta è un atto di antisemitismo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) La Francia è scesa in piazza, ma ci sono state manifestazioni anche a Roma, Londra e New York. Tutti a protestare dopo il verdetto della Corte di Cassazione francese che ha confermato la non punibilità di Kobili Traore per l’omicidio di Sarah Halimi. La donna è stata uccisa nel 2017 a Parigi. Per chi protesta è un atto di antisemitismo.

