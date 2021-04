Fognini | “Figura da cioccolataio Pronto a citare l’ATP per gravissimi danni d’immagine”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Soldi e punti non mi interessano. Quello che è successo mi ha macchiato l’immagine, facendomi fare unadacon i miei sponsor“. Fabionon digerisce la squalifica ricevuta nel torneo Atp di Barcellona e ne parla in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Non ho insultato il giudice di linea nel match contro Zapata Miralles. Ero frustrato, arrabbiato: parlavo con me stesso. Lo giuro sui miei figli, la cosa che ho più cara al mondo” afferma deciso il tennista 33enne di Arma di Taggia. “Ho letto il rapporto del supervisor che mi ha squalificato e molte cose non tornano. II giudice sostiene che io l’abbia insultato in inglese. Ma quando mai? Parlavo spagnolo, come faccio abitualmente“. “Voglio le scuse per l’enorme errore, se il mio appello verrà rigettato metterò tutto in mano all’avvocato e ...