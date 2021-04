Fiorentina | l’Artemio Franchi tra i progetti finanziati con il PNRR

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lo stadio “Artemio”, casa della, è stato inserito tra i 14che verrannocon le risorse delpreviste nel Fondo Complementare del Piano Strategico Grandi attrattori culturali. A comunicarlo è il Comune di Firenze, che ha inoltre specificato come il finanziamento previsto sarà di 95 milioni di euro. “A questo punto possiamo partire nel giro di poche settimane con la pubblicazione del bando per il concorso internazionale di progettazione. È un’ottima notizia che conferma l’impegno del Ministero della Cultura, che oltre a vincolare questo monumento, si è attivato per trovare le risorse che consentiranno di renderlo moderno e funzionale”, il commento del sindaco Dario Nardella. SportFace.