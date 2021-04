Fermato Marco Eletti, ex concorrente de L’Eredità. Padre trovato morto, madre in coma (Di lunedì 26 aprile 2021) Un uomo è stato trovato con il cranio fracassato a martellate. Poco distante c’era sua moglie, parrucchiera senza lavoro da qualche giorno, riversa incosciente su un divano con i polsi tagliati. Il figlio della coppia ha dato l’allarme chiamando i soccorsi anche per un principio d’incendio che si stava sviluppando nel garage. Quando i Carabinieri, coordinati dal pm Piera Giannusa, sono arrivati sulla scena del crimine Marco Eletti appariva scioccato. Con il passare delle ore, hanno iniziato a scartare l’ipotesi più plausibile e hanno diretto le indagini proprio su di lui. Lo hanno interrogato per tutta la notte con il tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e confrontare le versioni con gli indizi trovati nella villetta dei genitori Paolo Eletti e Sabrina Guidetti. Il suo racconto non ha convinto e anche il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Un uomo è statocon il cranio fracassato a martellate. Poco distante c’era sua moglie, parrucchiera senza lavoro da qualche giorno, riversa incosciente su un divano con i polsi tagliati. Il figlio della coppia ha dato l’allarme chiamando i soccorsi anche per un principio d’incendio che si stava sviluppando nel garage. Quando i Carabinieri, coordinati dal pm Piera Giannusa, sono arrivati sulla scena del crimineappariva scioccato. Con il passare delle ore, hanno iniziato a scartare l’ipotesi più plausibile e hanno diretto le indagini proprio su di lui. Lo hanno interrogato per tutta la notte con il tentativo di ricostruire i suoi spostamenti e confrontare le versioni con gli indizi trovati nella villetta dei genitori Paoloe Sabrina Guidetti. Il suo racconto non ha convinto e anche il ...

