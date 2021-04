Empoli-Chievo in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Empoli-Chievo sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per il recupero della trentaduesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, vogliono chiudere definitivamente il discorso promozione in Serie A per dar via ai festeggiamenti; i veneti, dal canto loro, arrivano da un solo successo nelle ultime cinque partite ed hanno bisogno di punti per mantenere il piazzamento playoff. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:00 di martedì 27 aprile; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per il recupero della trentaduesima giornata di. I padroni di casa, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, vogliono chiudere definitivamente il discorso promozione inA per dar via ai festeggiamenti; i veneti, dal canto loro, arrivano da un solo successo nelle ultime cinque partite ed hanno bisogno di punti per mantenere il piazzamento playoff. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 16:00 di martedì 27 aprile; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

Advertising

citynowit : La doppia sfida tra le aule dei tribunali sportivi ed il rettangolo di gioco - tabellamercatob : Recuperi #SerieB e Giustizia Sportiva Oggi, alla Corte di Appello Federale, si discute il ricorso del #Chievo per c… - Nazione_Empoli : Il Chievo non è squadra da trasferta ma la difesa è il suo punto di forza - EmpoliCalcio : Il vantaggio di @DanieleRugani, la doppietta di Massimo Maccarone, l'Empoli di Sarri supera 3-0 i gialloblu: in 100… - EmpoliCalcio : La prima sfida nel 1989, le gare in C degli anni Novanta, i confronti in A, l'ultima vittoria azzurra nel 2015, fin… -