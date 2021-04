Covid: Letta, ‘Salvini andato oltre, che fa con odg presentato da Meloni?’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Ho visto che Salvini sta facendo una campagna che va oltre la legittima e normale discussione politica. Quando si fa una petizione contro una decisione che il governo ha assunto e di cui si fa parte, poi succede che la Meloni lo prende sul serio e ora vedremo che fa Salvini…”. Lo dice Enrico Letta a radio Immagina parlando della raccolta di adesioni promossa dal leader della Lega contro il coprifuoco. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Ho visto che Salvini sta facendo una campagna che vala legittima e normale discussione politica. Quando si fa una petizione contro una decisione che il governo ha assunto e di cui si fa parte, poi succede che la Meloni lo prende sul serio e ora vedremo che fa Salvini…”. Lo dice Enricoa radio Immagina parlando della raccolta di adesioni promossa dal leader della Lega contro il coprifuoco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Letta, 'Salvini andato oltre, che fa con odg presentato da Meloni?'... - TV7Benevento : Covid: Letta, 'chi resta chiuso, va sostenuto'... - annamariamarco : RT @mgdj56: Il sottosegr.#Sibilia(#M5s interno)e #Letta(#Pd)rispondono al #Cdx e al componente di governo #Salvini Il governo vi concede la… - TV7Benevento : Covid: Letta, 'ora responsabilità, non fare come Sardegna'... - RussoTosca : Il governo” Draghi” è nato per fronteggiare l’emergenza Covid e il Recovery Plan(dato che Mattarella non ha voluto… -