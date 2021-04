Confcommercio Napoli, della Corte scrive al Prefetto: E’ già allarme assembramenti, aumentare i controlli (Di lunedì 26 aprile 2021) Confcommercio di Napoli ha scritto una lettera al Prefetto Marco Valentini per porre l’attenzione sullo “stato di profonda preoccupazione degli operatori commerciali a causa del proliferare di assembramenti spontanei cui abbiamo assistito nell’ultimo fine settimana, sia in città che in provincia”. “Queste aggregazioni”, prosegue la missiva firmata dal presidente di Confcommercio di Napoli Carla della Corte, “a volte formate da centinaia di persone, rischiano di vanificare gli sforzi di gran parte della popolazione ed i sacrifici che gli operatori commerciali hanno dovuto affrontare per contenere la Pandemia”. in foto Carla della Corte“Inoltre – ha continuato -, tali eventi hanno evidenziato ancora una ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021)diha scritto una lettera alMarco Valentini per porre l’attenzione sullo “stato di profonda preoccupazione degli operatori commerciali a causa del proliferare dispontanei cui abbiamo assistito nell’ultimo fine settimana, sia in città che in provincia”. “Queste aggregazioni”, prosegue la missiva firmata dal presidente didiCarla, “a volte formate da centinaia di persone, rischiano di vanificare gli sforzi di gran partepopolazione ed i sacrifici che gli operatori commerciali hanno dovuto affrontare per contenere la Pandemia”. in foto Carla“Inoltre – ha continuato -, tali eventi hanno evidenziato ancora una ...

Advertising

MariMario1 : RT @CesareOrtis: MA NON E' MERAVIGLIOSO? #ELEMOSINE PER #RISTORO, NESSUN SUPPORTO DALLE #BANCHE ALLE #IMPRESE,con beneplacido dell'inutile… - CesareOrtis : MA NON E' MERAVIGLIOSO? #ELEMOSINE PER #RISTORO, NESSUN SUPPORTO DALLE #BANCHE ALLE #IMPRESE,con beneplacido dell'i… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, la #Confcommercio: 'Con la crisi covid negozi a forte rischio camorra' -… - FulviaD : Ci siamo quasi... basta arricchire le multinazionali di vendita online aiutiamo la nostra economia a rialzarsi.… -