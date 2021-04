' Clamoroso Arsenal | Henry | Bergkamp e Vieira vogliono il club!'

Advertising

Thierry Henry , Dennis Bergkamp e Patrick Vieira vorrebbero comprare l'. Lo rivela il Daily Telegraph , secondo cui le tre ex bandiere sarebbero state incaricate dal proprietario di Spotify , Daniel Ek , per tentare di formulare un'offerta al proprietario del ......della Superlega certamente non elimina le ragioni profonde che stavano alla base del'...Per i 'Gunners' l'ingresso nel nuovo millennio ha coinciso con un radicale allontamento dalla ...Le tre ex bandiere starebbero pensando di acquistare la società inglese con il supporto del proprietario di Spotify, Daniel Ek ...Clamoroso dall'Inghilterra. Emerge infatti che il primo ministro inglese sapesse del progetto e l'avesse anche approvato, dando l'ok alle sei inglesi per l'ingresso. Uno scossone all'opinione pubblica ...