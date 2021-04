Ciampino | Adm sequestra capi d’abbigliamento contraffatti

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – I funzionari ADM, in servizio presso l’Aeroporto di, nell’attivita’ di contrasto agli illeciti di natura extra tributaria, hanno identificato “destinatari seriali” di piccole spedizioni inviate mediante corriere aereo. Il tentativo di eludere le ispezioni doganali, frazionando le spedizioni in piccoli colli dichiarati a basso valore, non e’ sfuggito ai controlli antifrode e sono state intercettate 142 spedizioni destinate un unico acquirente, provenienti dall’Arabia Saudita, dal Bahrein e dalla Cina. Ogni spedizione conteneva uno o duedi abbigliamento riproducenti i marchi Alexander Mcqueen, Balenciaga, Chanel, Gucci e Louis Vuitton, risultati, e 27 spedizioni, provenienti dall’Arabia Saudita, indirizzate a un unico destinatario contenenti ciascuna un paio di scarpe modello “Sneaker” riproducenti il ...

