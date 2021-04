Chiedimi se sono felice

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 aprile 2021) Esistono i maiali felici? Per saperlo bisogna spingersi fin nella bassa Cremonese, a Gabbioneta – Binanuova, meno di novecento anime sparse tra grandi distese di terra lavorata a cereali. Qui, in località Polo Nord, l’azienda agricola Bettella, anno di fondazione 1885, alleva suini extra pesanti, frutto della selezione di razze tradizionali.animali molto docili, dal colorito rosa pallido e dalla stazza imponente che arriva a sfiorare i 350 chilogrammi, cresciuti senza fretta anche all’aperto. Per loro è stata coniata la denominazione Maiale Tranquillo® che riassume la filosofia dell’azienda: ossessione per la qualità e rispetto per gli animali. Il motore di questa storia di micro imprenditoria che brilla nelle nebbie padane è Giuseppe Bettella, che eredita l’azienda di famiglia dal nonno Angelo e oggi la guida insieme con il figlio Stefano. Fin da ragazzo ...