Chi è Christian Carlassare | missionario italiano aggredito in Sud Sudan

(Di lunedì 26 aprile 2021) Padreè stato colpito nella scorsa notte da due criminali in Sud, fortunatamente è fuori pericolo. MonsignorChi èPadreè originario di Schio, nel Vicentino. Dopo la maturità inizia subito il corso di orientamento presso i missionari comboniani a Thiene. Procede gli studi a Firenze alla Facoltà teologica, svolgendo il noviziato a Venegono Superiore. Dopo l’ordinazione ha seguito un corso di lingua inglese per poi recarsi in Sudper imparare la lingua Nuer presso la Holy Trinity Parish.: le sue mansioni Le sue mansioni in quei territori sono state molto importanti. Per citarne ...

Padre: 'Pregate persoffre' 'Pregate non tanto per me ma per la gente di Rumbek che soffre più di me', ha detto padrein una dichiarazione riportata dal sito della a Nigrizia. ...Cosciente e sofferente, padreha telefonato direttamente alla famiglia e al responsabile dei Missionari Comboniani in Italia al quale ha chiesto preghiere per 'la gente di Rumbek'. Nato il ...Un missionario e vescovo italiano è stato ferito alle gambe in un agguato in Sud Sudan: sarà sottoposto ad una trasfusione.“Monsignor Christian Carlassare sta abbastanza bene ma e’ scioccato e perche’ le ferite possano rimarginarsi ci vorra’ tempo”: cosi’ all’agenzia Dire padre Tesfaye Tadesse, superiore generale dei comb ...