Cecchinato-Harris in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Estoril 2021

(Di lunedì 26 aprile 2021) Marcoaffronta Lloydal primo turno dell’Atp 250 di. Il siciliano vuole conquistare punti importanti sulla sua superficie preferita e punta a rialzare la testa dopo il ko contro Berrettini a Belgrado. Di fronte ha un avversario alla portata, che non fa della terra rossa il suo habitat naturale. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena martedì 27 aprile, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente in questione. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sulla contesa. SportFace.

Advertising

OA_Sport : ATP Estoril 2021: Marco Cecchinato sfida Lloyd Harris nel tabellone principale, comandato da Denis Shapovalov -

Ultime Notizie dalla rete : Cecchinato Harris

... vincendo lo scorso marzo il torneo ATP 500 di Dubai in finale contro Lloyd(6 - 3, 6 - 2). (... Qui l'azzurro è stato subito protagonista di un bellissimo derby all'italiana contro, ...Marcoaffronta Lloydal primo turno dell' Atp 250 di Estoril 2021 . Il siciliano vuole conquistare punti importanti sulla sua superficie preferita e punta a rialzare la testa dopo il ko ...Per Matteo il primo titolo ottenuto da un italiano giocando da top 10 dai tempi di Panatta. Questa settimana si gioca a Monaco di Baviera e all’Estoril, dov’è in gara Cecchinato ...Wild card per il canadese e per Nishikori, entrambi direttamente al secondo turno. Per Cecchinato c’è il sudafricano Harris.