Campania, zona gialla già in bilico: altri 58 morti e curva contagi in aumento. I dati di oggi (Di lunedì 26 aprile 2021) Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.282 positivi su 11.364 tamponi molecolari esaminati, 572 in meno di ieri con 6.044 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l'11,28% dei test, quasi un punto percentuale in più di ieri quando l'indice di contagio era al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

