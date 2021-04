A Tokyo con un viaggio virtuale: il nuovo modo di scoprire il mondo con una guida collegata in diretta (Di lunedì 26 aprile 2021) La scarica di adrenalina quando metti piede in un posto mai visto, gli odori di un’altra città, il suono delle voci di chi ci abita, i profumi e i colori delle natura, e poi quella meravigliosa sensazione di essere lontano da casa, di poter dimenticare tutto e vivere, almeno per un po’, in un’altra vita: finché non potremo tornare a viaggiare nessuno potrà mai farci vivere queste emozioni ma nel frattempo, per capire cosa succede nel mondo che c’è fuori dalle nostre case, i viaggi virtuali (fatti bene) possono essere una valida alternativa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) La scarica di adrenalina quando metti piede in un posto mai visto, gli odori di un’altra città, il suono delle voci di chi ci abita, i profumi e i colori delle natura, e poi quella meravigliosa sensazione di essere lontano da casa, di poter dimenticare tutto e vivere, almeno per un po’, in un’altra vita: finché non potremo tornare a viaggiare nessuno potrà mai farci vivere queste emozioni ma nel frattempo, per capire cosa succede nel mondo che c’è fuori dalle nostre case, i viaggi virtuali (fatti bene) possono essere una valida alternativa.

Advertising

ApPietri : RT @RaiSport: Verso la 5ª e ultima #Olimpiade ?? Un nuovo sogno per @mafaldina88 che descrive come l'ha raggiunto e cosa l'ha sorpresa, anch… - giornaleradiofm : Borsa: Tokyo, apertura poco variata ( 0,10%): (ANSA) - TOKYO, 26 APR - La Borsa di Tokyo apre la prima seduta della… - piodem : Oriente Furioso/ Tokyo e i conti con il passato - Fraaaaappa : Non I fasci che ce l'hanno con Vanessa Ferrari perché si è esibita al corpo libero con 'bella ciao' BASE che porta… - witchespace : RT @musicismyiratze: io che voglio la tl che continuare a leggere mi tenta con i manga che… -