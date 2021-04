Violenza di gruppo su una studentessa, nei guai 5 calciatori di Serie C (Di domenica 25 aprile 2021) Il gruppo, ai tempi in forza alla Virtus Verona, avrebbe abusato di una ragazza la notte tra il 18 e il 19 gennaio 2020 Leggi su golssip (Di domenica 25 aprile 2021) Il, ai tempi in forza alla Virtus Verona, avrebbe abusato di una ragazza la notte tra il 18 e il 19 gennaio 2020

Advertising

lebbrosario : Se ti fratturano il bacino con uno stupro, uno stupro di gruppo con pestaggio anche dai perché ti menano anche, non… - iuvinale_n : Per la sua famiglia. Bisogna avere rispetto delle donne perché le violenze hanno tante sfumature. Quindi stupro di… - REstaCorporate : @mariodjskal @Debora92992943 Il processo non è sul video di #Grillo. La fattispecie è la violenza avvenuta che a qu… - poe96415533 : RT @suzukimaruti: La vera fake news è scrivere 'Grillo in difesa del figlio'. Non è vero. Il titolo giusto è 'Grillo all'attacco di una d… - Mariang47614228 : RT @ilgiornale: Una studentessa di 20 anni ha accusato 5 calciatori della Virtus Verona di violenza sessuale di gruppo. Il club veneto pren… -