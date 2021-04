Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2021 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 aprile 2021)25 APRILE ORE 18:50 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLASULLA VIA DEL MARE INCOLONNAMENTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONESEMPRE IN DIREZIONESI STA IN CODA SU VIA COLOMBO ALTEZZA VIA DI MALAFEDE E SU VIA PONTINA ALTEZZA CASTELNO E A SEGUIRE VIA DI PRATICA TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELL A LINEA SAN GIOVANNI COLOSSEO DELLA METRO C CIRCONE INTERROTTA OGGI 25 APRILE PER L’INTERA GIORNATA, ATTIVE NAVETTE MC E MC3 RICORDIAMO INOLTRE CHE FINO ALLE ORE 22 DI OGGI RESTA SOSPESO IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 7,5 SULLA RETE AUTOSTRADALE DA ...